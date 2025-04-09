Обломки БПЛА нашли в нескольких районах Кубани после атаки ВСУ 9 апреля

Массированная атака беспилотников на Кубань произошла в ночь на 9 апреля. Фрагменты дронов нашли в четырех муниципалитетах региона.

В поселке Комсомольском Курганинского района обломки беспилотника упали в огород частного дома. В доме выбило окна, пострадало три единицы сельхозтехники. Местные власти окажут помощь в восстановлении имущества. Территорию вокруг места падения БПЛА оцепили, там работают сотрудники специальных и экстренных служб.

Обломки дронов обнаружили в хуторе Семигорском под Новороссийском. Они не повредили жилые строения и объекты инфраструктуры. Место падения оцепили, туда уже выехали саперы.

Также фрагменты беспилотников нашли в поле станицы Курчанской Темрюкского района и около Шкуринского сельского поселения Кущевского района. На местах работают специалисты.

Обследование территорий в муниципальных образованиях региона продолжается. В случае обнаружения обломков БПЛА об этом нужно сообщить по номеру 112. Нельзя подходить к обломкам и пользоваться включенными устройствами, в том числе сотовыми телефонами, вблизи таких объектов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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