Украина заявила о «военной угрозе» в акватории российских портов в Черном море

Речь идет об акватории портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани.

«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — говорится в сообщении украинского учреждения «Госгидрография».

Отмечается, что предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», морской дрон ВСУ 5 августа атаковал танкер «Сиг» в Керченском проливе. Ссообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» поступило в 00:28. Атака на танкер произошла, когда он пересекал южную часть Керченского пролива.