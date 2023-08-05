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Украина заявила о «военной угрозе» в акватории российских портов в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukraina-zayavila-o-voennoj-ugroze-v-akvatorii-rossijskih-portov-v-chernom-more
Украина заявила о «военной угрозе» в акватории российских портов в Черном море
Фото: epp.genproc.gov.ru

Речь идет об акватории портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани.

«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — говорится в сообщении украинского учреждения «Госгидрография».

Отмечается, что предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», морской дрон ВСУ 5 августа атаковал танкер «Сиг» в Керченском проливе. Ссообщение о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии танкера «Сиг» поступило в 00:28. Атака на танкер произошла, когда он пересекал южную часть Керченского пролива.

Читайте также: атака двух морских беспилотников сорвана в районе села Мысхако в Новороссийске.

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