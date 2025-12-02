Угрозу атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае вечером 2 декабря
Жителям Краснодарского края во вторник в 17:13 пришли уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов. Первыми сообщения получили жители Сочи и Славянского района.
«На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении РСЧС.
При получении такой информации необходимо сохранять спокойствие и бдительность. Нужно избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.
При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов важно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам сбитых дронов категорически запрещается.
Обновление:
Отмену угрозы «Беспилотная опасность» объявили в 17:58.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки БПЛА после атаки ночью 2 декабря обнаружили в Северском районе. В Туапсинском округе повреждения получили три дома. В результате атаки дронов два человека получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.