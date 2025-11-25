Угрозу атаки беспилотников отменили в Сочи и Новороссийске

Об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов спустя почти пять часов объявили глава Сочи Андрей Прошунин и мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Сообщения об отмене опасности поступили с разницей в полчаса. Сейчас опасности для жителей и гостей городов нет. Однако в случае обнаружения подозрительных объектов важно помнить, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не нужно к ним близко подходить и снимать на камеру. Лучше отойти на безопасное расстояние и набрать 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона рассказал, что ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Читайте также: ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края — что известно о налете дронов?

Подпишись, здесь всегда интересно.