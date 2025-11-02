Угрозу атаки беспилотников отменили днем 2 ноября в Краснодарском крае

В центре оповещения Краснодарского края в 12:06 сообщили от отмене угрозы «Беспилотная опасность».

Угроза действовала на протяжении почти двух часов. Ограничения поэтапно вводили в разных района Кубани. В том числе, в Новороссийске, Туапсинском округе, Сочи и Краснодаре. По предварительным данным, никто не пострадал.

Гражданам напоминают, что в случае обнаружения обломков сбитых беспилотников необходимо сообщить об этом по номеру 112. При этом обломки могут представлять угрозу, поэтому прикасаться к ним и снимать их на телефон нельзя. Для того, чтобы позвонить, следует отойти от БПЛА на безопасное расстояние.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае 2 ноября около 10:00. Во время ночного налета фрагменты беспилотников упали в трех района Кубани.

