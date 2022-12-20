Угрожавшего выбросить 3-летнюю дочь с балкона мужчину оштрафовали и направили на лечение в Краснодаре
Инцидент произошел вечером 19 декабря в многоквартирном доме на улице Жлобы. Мужчина в неадекватном состоянии бегал по лестничной площадке с ножом и топором и бился головой о двери соседей.
Кроме того, он угрожал выбросить с балкона свою 3-летнюю дочь. Мужчину задержали. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 5,5 тыс. рублей.
«Также нарушитель направлен на прохождение лечения от наркомании в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», нарушителем оказался 32-летний житель Ростовской области, снимающий квартиру в этом доме вместе со своей 3-летней дочкой. В момент задержания у мужчины имелись признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Нарушителя задержали, ребенка направили в детскую больницу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура также организовала проверку.
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