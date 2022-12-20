СК проверит условия жизни девочки, чей отец бился головой о двери в многоэтажке в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 19 декабря в подъезде дома на улице Жлобы, 139. Неадекватный мужчина бегал по лестничной площадке с ножом и топором и бился головой о двери соседей.

В этот момент его 3-летняя дочь бегала без одежды по лестничной площадке и плакала. Где находится мать девочки пока неизвестно. Жильцы дома рассказали в соцсетях, что ранее неоднократно слышали громкий плач ребенка, а сама девочка практически не разговаривает.

«По поручению руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту СО по Прикубанскому округу города Краснодара незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время проверки они изучат условия жизни и воспитания ребенка и выяснят нарушались ли законные права малолетней. Кроме того, правоохранители дадут оценку действиям сотрудников органов профилактики, опеки и попечительства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время дебоша на «Панораме» мужчина периодически брал на руки свою несовершеннолетнюю дочку. Очевидцы и охранники задержали его и передали прибывшим полицейским. Нарушителем оказался 32-летний житель Ростовской области, снимающий квартиру в этом доме вместе со своей 3-летней дочкой. Они живут там около 1,5 месяцев.

У мужчины были признаки опьянения, однако он отказался проходить медосвидетельствование. За это нарушение ему грозит штраф до 5 тыс. рублей или до 15 суток административного ареста. На нарушителя составили еще один административный протокол за мелкое хулиганство. За это ему грозит до 15 суток административного ареста.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции. Его дочку передали в детскую больницу.