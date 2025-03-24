Уголовное дело возбудили после нападения собак на подростков в Усть-Лабинске

Информация об инциденте на улице Энгельса появилась вечером 22 марта в социальных сетях.

По факту нападения стаи собак на подростков в Усть-Лабинске возбудили уголовное дело о халатности. В настоящее время проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трое подростков отправились на контрольный осмотр трассы для мотокросса. На улице Энгельса из заброшенной постройки выскочили собаки и набросились на ребят, а также на 18-летнего парня. В результате подростков 12 и 13 лет и 18-летнего юношу с травмами госпитализировали.

Полицейские установили личность владельца трех собак. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

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