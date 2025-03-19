В Краснодаре бездомные собаки укусили катавшуюся на велосипеде женщину

За последние несколько дней в полицию Краснодара поступило два сообщения о нападении бездомных собак на людей в районе парка «Дендрарий».

В одном случае бродячая собака укусила мужчину. Об этом инциденте в полицию сообщили работники скорой медицинской помощи. Сам пострадавший сказал, что претензий не имеет. Во втором случае собаки укусили женщину, которая каталась на велосипеде.

«По данным фактам в настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение и собранные материалы будут направлены в департамент ветеринарии для принятия решения в рамках своей компетенции», — рассказа интернет-порталу «Кубань 24» в начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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