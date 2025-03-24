Стая собак покусала подростков на улице в Усть-Лабинске

Инцидент произошел 22 марта на улице Энгельса. О случившемся в полицию сообщила местная жительница.

Установили, что трое подростков отправились на контрольный осмотр трассы для мотокросса. Из заброшенной постройки выскочили собаки и набросились на ребят, а также на 18-летнего парня.

В результате подростков 12 и 13 лет и 18-летнего юношу с травмами госпитализировали, угрозы их жизни нет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Полицейские установили личность владельца трех собак. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, сообщает ОМВД России по Усть-Лабинскому району в Telegram.

Тем временем в городских пабликах разместили видео, на котором запечатлено, как уже другая стая собак гуляет в центре Усть-Лабинска. Местные жители переживают за свою безопасность.

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