Уголовное дело возбудили после ДТП с троллейбусом в центре Краснодара

Авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошла днем 5 сентября на пересечении улиц Ломоносова и Кузнечной.

По данным следствия, женщина-водитель легкового автомобиля ехал по улице Ломоносова, нарушила ПДД на нерегулируемом перекрестке с улицей Кузнечной и врезалась в троллейбус, который ехал по главной дороге. При столкновении троллейбус наехал на бордюр и металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе оба водителя. Степень тяжести полученных ими травм устанавливается. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медпомощь.

По факту ДТП СО по Центральному округу Краснодара возбудил уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии на этом участке дороги остановилось движение троллейбусов маршрута № 12. За рулем легкового автомобиля Hyundai была 18-летняя местная жительница, она не уступила дорогу троллейбусу. От удара троллейбус изменил направление движения и наехал на бордюр. После он продолжил движение и врезался в металлическое ограждение, а после — в железобетонную опору ЛЭП и дерево. Ранее сообщалось о четырех пострадавших: водителе и пассажире троллейбуса, а также водителе и пассажире иномарки.