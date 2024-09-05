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Из-за жесткого ДТП остановилось движение троллейбуса № 12 в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zhestkogo-dtp-ostanovilos-dvizhenie-trollejbusa-12-v-krasnodare
Из-за жесткого ДТП остановилось движение троллейбуса № 12 в Краснодаре
Фото "Кубань 24"

Авария с участием троллейбуса и легковушки произошла днем 5 сентября на пересечении улиц Кузнечной и Ломоносова.

Очевидцы сообщили, что у троллейбуса оборваны провода, а легковушка получила серьезные повреждения передней части. На месте работают медики.

Из-за аварии на этом участке дороги остановилось движение троллейбусов маршрута № 12, сообщает МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 5 сентября трамвай протаранил Mercedes в Краснодаре. Из-за ДТП было парализовано движение трех маршрутов.

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