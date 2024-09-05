Из-за жесткого ДТП остановилось движение троллейбуса № 12 в Краснодаре

Авария с участием троллейбуса и легковушки произошла днем 5 сентября на пересечении улиц Кузнечной и Ломоносова.

Очевидцы сообщили, что у троллейбуса оборваны провода, а легковушка получила серьезные повреждения передней части. На месте работают медики.

Из-за аварии на этом участке дороги остановилось движение троллейбусов маршрута № 12, сообщает МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 5 сентября трамвай протаранил Mercedes в Краснодаре. Из-за ДТП было парализовано движение трех маршрутов.