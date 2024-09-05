Трамвай протаранил Mercedes в Краснодаре, парализовано движение 3 маршрутов
Происшествия
05.09.2024 09:51
Авария с участием иномарки и трамвая произошла утром 4 сентября на пересечении улиц Титаровской и Ким.
Сообщается, что водитель Mercedes не уступил дорогу трамваю № 22. Вагон врезался в иномарку.
«Вагон буквально протащил машину по путям несколько метров», — сообщает Telegram-канал «Общественный транспорт Краснодара».
По данным МУП «КТТУ», в настоящее время из-за ДТП не могут проехать трамваи маршрутов № 6, № 12 и № 22.
Движение трамваев восстановили в 9:58.
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