Трамвай протаранил Mercedes в Краснодаре, парализовано движение 3 маршрутов

Авария с участием иномарки и трамвая произошла утром 4 сентября на пересечении улиц Титаровской и Ким.

Сообщается, что водитель Mercedes не уступил дорогу трамваю № 22. Вагон врезался в иномарку.

«Вагон буквально протащил машину по путям несколько метров», — сообщает Telegram-канал «Общественный транспорт Краснодара».

По данным МУП «КТТУ», в настоящее время из-за ДТП не могут проехать трамваи маршрутов № 6, № 12 и № 22.

Движение трамваев восстановили в 9:58.

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