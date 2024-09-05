В Краснодаре мотоцикл насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу на красный

Смертельная авария произошла 4 сентября в 21:30 на пересечении улиц Ставропольской и Кубанской.

По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем мотоцикла Honda ехал по улице Ставропольской со стороны Старокубанской. На перекрестке водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный.

От полученных травм пенсионерка погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водителя мотоцикла в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Краснодара, майор полиции Александр Глотов в Telegram.

Личности участников ДТП и обстоятельства аварии устанавливаются.

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