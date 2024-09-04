Водитель погиб за рулем машины, перевернувшейся на горном серпантине на Кубани

Смертельная авария произошла 4 сентября в 11:40 на 4-м километре трассы Апшеронск — Нефтегорск в Апшеронском районе.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал со стороны поселка Нефтегорск и на правом закруглении дороги съехал влево с проезжей части. Машина опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДПТ устанавливаются.

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