Иномарка влетела в бетонное дорожное ограждение на Кубани, есть пострадавшие

Авария произошла днем 2 сентября на дороге в хуторе Старый Куринский Апшеронского района.

Предварительно, 38-летний водитель HAVAL ехал в сторону Туапсе, не выбрал безопасную скорость движения и потерял управление. В результате хэтчбек влетел правым передним колесом в бетонное дорожное ограждение.

Из-за жесткого столкновения пострадали двое пассажиров иномарки, один из них — несовершеннолетний. Подробности произошедшего уточняют, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Читайте также: два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком на трассе М-4 под Горячим Ключом.