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Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком на трассе М-4 под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-zhestkom-dtp-s-gruzovikom-na-trasse-m-4-pod-goryachim-klyuchom?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком на трассе М-4 под Горячим Ключом
Фото t.me/gibdd123region

Авария, в которой погибли мужчина и женщина, произошла 2 сентября около 13:37 на участке трассы М-4 «Дон» 1369 км + 850 м.

По предварительным данным, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения и потерял управление. Иномарка врезалась в автомобиль «КамАЗ», двигавшийся по правой полосе в попутном направлении.

В результате аварии 55-летний водитель и 50-летняя женщина-пассажир BMW погибли на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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