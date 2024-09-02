Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком на трассе М-4 под Горячим Ключом
Происшествия
02.09.2024 17:29
Авария, в которой погибли мужчина и женщина, произошла 2 сентября около 13:37 на участке трассы М-4 «Дон» 1369 км + 850 м.
По предварительным данным, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения и потерял управление. Иномарка врезалась в автомобиль «КамАЗ», двигавшийся по правой полосе в попутном направлении.
В результате аварии 55-летний водитель и 50-летняя женщина-пассажир BMW погибли на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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