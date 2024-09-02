Школьник на мотоцикле сбил мужчину под Краснодаром

Авария произошла 1 сентября около 18:10 на улице Южной в хуторе Карла Маркса в Динском районе.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мотоцикла «Мотоленд FC250» ехал в сторону улицы Белевцы и сбил 45-летнего мужчину. После столкновения мотоцикл продолжил движение и опрокинулся.

В результате ДТП виновника аварии и пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводят проверку, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Динскому району.

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