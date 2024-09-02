Водитель «семерки» без прав на скорости влетел в дерево и погиб на Кубани

Авария, в которой погиб 35-летний мужчина, произошла 31 августа около 1:00 в районе 5 км подъезда к хутору Беднягина в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 35-летний за рулем ВАЗ-2107 не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево. От полученных травм водитель умер по пути в больницу. Известно также, что водительского удостоверения у мужчины не было — права он не получал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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