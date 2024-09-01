На Кубани легковушку зажало между двумя грузовиками, три человека погибли

Смертельная авария произошла 1 сентября около 14:40 на 166 км+800 м трассы «Кавказ» в Армавире.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» врезался в два таких же «КамАЗа» и Mercedes между ними, которые стояли перед светофором.

В результате аварии легковушку зажало между двумя грузовиками, 29-летний водитель и два пассажира 25 и 40 лет погибли. Также пострадал виновник аварии. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех человек. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Армавира, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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