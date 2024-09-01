Муж и жена из Ставрополья на новом мотоцикле погибли в массовом ДТП в Краснодаре

Смертельная авария произошла 1 сентября около 9:40 на 16 км+800 м трассы «Краснодар — Кропоткин» в станице Старокорсунской.

По предварительным данным, 46-летний водитель мотоцикла Harley с 40-летней пассажиркой при обгоне превысил скорость. Мотоцикл занесло, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобили Nissan по управлением 56-летнего водителя и Toyota под управлением 64-летнего мужчины с 71-летним пассажиром.

В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла скончались на месте аварии до приезда скорой помощи, 71-летний пассажир Toyota пострадал.

Установили, что мотоцикл семейная пара приобрела вчера в Краснодаре, прописаны супруги в Ставропольском крае. У мужчины была категория на управление мотоциклом, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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