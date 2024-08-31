Два жителя Кубани погибли в жестком ДТП с фурой возле Кавказского заповедника

Смертельная авария произошла 31 августа около 10:00 на 59 км автодороги А-159 «Подъезд к Кавказскому биосферному заповеднику» около станицы Даховской.

Предварительно, 74-летний житель Краснодарского края управлял автомобилем ВАЗ-2106, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в грузовой автомобиль, которым управлял 65-летний житель Майкопа.

В результате аварии водитель легковушки и его 44-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. Еще одна пассажирка — 68-летняя женщина получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

По факту смертельного ДТП проводят проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Адыгея.

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