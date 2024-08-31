ВАЗ влетел в припаркованный мопед на Кубани, погиб парень

Смертельная авария произошла 30 августа в 20:30 около хутора Балчанского в Павловском районе.

Предварительно, водитель ВАЗ-2110 во время движения наехал на припаркованный на обочине мопед «Орион». В результате ДТП погиб 22-летний водитель мопеда.

По факту смертельной аварии проводят проверку. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что погибший водитель мопеда — житель Ленинградского района. Водительское удостоверение парень не получал, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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