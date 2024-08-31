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ВАЗ влетел в припаркованный мопед на Кубани, погиб парень

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vaz-vletel-v-priparkovannyj-moped-na-kubani-pogib-paren
ВАЗ влетел в припаркованный мопед на Кубани, погиб парень
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 30 августа в 20:30 около хутора Балчанского в Павловском районе.

Предварительно, водитель ВАЗ-2110 во время движения наехал на припаркованный на обочине мопед «Орион». В результате ДТП погиб 22-летний водитель мопеда.

По факту смертельной аварии проводят проверку. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что погибший водитель мопеда — житель Ленинградского района. Водительское удостоверение парень не получал, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: двое человек погибли и еще один получил травмы в жестком ДТП в Крыму. Смертельная авария произошла 30 августа 1:15 на трассе Симферополь — Алушта — Ялта.

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