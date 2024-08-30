Двое человек погибли и еще один получил травмы в жестком ДТП в Крыму

Смертельная авария произошла 30 августа 1:15 на трассе Симферополь — Алушта — Ялта.

По предварительным данным, 38-летний водитель ехал за рулем автомобиля Audi A8 со стороны поселка Молодежное в сторону Симферополя и не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space, которым управлял 21-летний водитель. Произошло столкновение.

В результате ДТП погибли водитель Mitsubishi и пассажир Audi. Водитель Audi получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП выясняют, сообщает пресс-служба МВД Крыма в Telegram.

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