Водитель иномарки врезался в трамвай и скрылся с места ДТП в Краснодаре

Авария произошла 29 августа около 18:00 на улице Трамвайной в районе ТЭЦ.

По предварительным данным, водитель иномарки ехал по улице Трамвайной, начал разворачиваться, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем, который двигался по маршруту № 9 в попутном направлении со стороны улицы Селезнева.

Автомобиль и трамвай получили механические повреждения. В результате ДТП никто не пострадал.

Когда трамвай тронулся, чтобы не создавать заторовую ситуацию, водитель иномарки скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция ведет его розыск за оставление места ДТП, рассказал интернет-портал «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Водителю грозит лишение прав или административный арест. По словам водителя трамвая, на иномарке отсутствовали государственные регистрационные знаки.

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