«Газель» врезалась в иномарку и перевернулась на улице Солнечной в Краснодаре

Авария произошла днем 29 августа на пересечении улиц Солнечной и Тополиная аллея. Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На фото видны перевернувшаяся «Газель» и сильно поврежденная иномарка. Очевидцы также сообщали, что из-за ДТП движение было затруднено.

По предварительным данным, водитель «Газели» двигался со стороны улицы Зиповской в сторону Автомобильной. Он не пропустил автомобиль EXEED под управлением женщины, который двигался по Солнечной. Произошло столкновение. От удара «Газель» перевернулась.

«Водителю грузовика оказали разовую медицинскую помощь», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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