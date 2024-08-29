Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Газель» врезалась в иномарку и перевернулась на улице Солнечной в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-vrezalas-v-inomarku-i-perevernulas-na-ulitse-solnechnoj-v-krasnodare
«Газель» врезалась в иномарку и перевернулась на улице Солнечной в Краснодаре
Фото t.me/krddtp1

Авария произошла днем 29 августа на пересечении улиц Солнечной и Тополиная аллея. Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На фото видны перевернувшаяся «Газель» и сильно поврежденная иномарка. Очевидцы также сообщали, что из-за ДТП движение было затруднено.

По предварительным данным, водитель «Газели» двигался со стороны улицы Зиповской в сторону Автомобильной. Он не пропустил автомобиль EXEED под управлением женщины, который двигался по Солнечной. Произошло столкновение. От удара «Газель» перевернулась.

«Водителю грузовика оказали разовую медицинскую помощь», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: студент без прав на иномарке насмерть раздавил пенсионерку в центре Краснодара.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях