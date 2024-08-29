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Студент без прав на иномарке насмерть раздавил пенсионерку в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/student-bez-prav-na-inomarke-nasmert-razdavil-pensionerku-v-tsentre-krasnodara
Студент без прав на иномарке насмерть раздавил пенсионерку в центре Краснодара
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погибла пожилая женщина, произошло 28 августа около 1:00 на улице Карасунской.

По предварительным данным, 19-летний парень за рулем Hyundai наехал на 63-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.

Уточняется, что прав на управления автомобилем молодой человек не получал. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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