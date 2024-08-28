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Иномарку забросило на забор частного дома после ДТП в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarku-zabrosilo-na-zabor-chastnogo-doma-posle-dtp-v-tsentre-krasnodara
Иномарку забросило на забор частного дома после ДТП в центре Краснодара
Фото t.me/mvd23krasnodar

Авария произошла 28 августа около 17:30 на пересечении улиц Длинной и Березанской.

По предварительным данным, 55-летний водитель такси за рулем Hyundai не уступил дорогу автомобилю «Лада», которым управлял 23-летний мужчина. Произошло столкновение.

Иномарка продолжила движение и налетела на металлический забор. Вторая машина получила повреждения передней части.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

 

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