Движение в центре Краснодара встало из-за ДТП с автобусом, есть пострадавшие
Происшествия
28.08.2024 17:42
Авария произошла 28 августа около 14:00 на пересечении Ростовского шоссе и улицы Зиповской.
По предварительным данным, столкнулись пригородный автобус и грузовик. На месте работает ДПС. Есть пострадавшие, их госпитализировали.
После ДТП у автобуса заклинило тормоза, его невозможно было отбуксировать. Позже его забрал эвакуатор.
Из-за аварии несколько часов сильно нарушено движение транспорта по улицам Гаврилова, Красной, Коммунаров и Колхозной.
«Сейчас специалисты ЦОДД в ручном режиме меняют режимы работы светофоров, чтобы разгрузить улицы», — сообщает департамент транспорта Краснодара.
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