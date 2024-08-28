Движение в центре Краснодара встало из-за ДТП с автобусом, есть пострадавшие

Авария произошла 28 августа около 14:00 на пересечении Ростовского шоссе и улицы Зиповской.

По предварительным данным, столкнулись пригородный автобус и грузовик. На месте работает ДПС. Есть пострадавшие, их госпитализировали.

После ДТП у автобуса заклинило тормоза, его невозможно было отбуксировать. Позже его забрал эвакуатор.

Из-за аварии несколько часов сильно нарушено движение транспорта по улицам Гаврилова, Красной, Коммунаров и Колхозной.

«Сейчас специалисты ЦОДД в ручном режиме меняют режимы работы светофоров, чтобы разгрузить улицы», — сообщает департамент транспорта Краснодара.

Читайте также: приезжий устроил массовое ДТП в Анапе, снес бордюр и убежал, потеряв шлепанцы.