Приезжий устроил массовое ДТП в Анапе, снес бордюр и убежал, потеряв шлепанцы

Авария произошла 23 августа в 12:31 на улице Самбурова.

По предварительным данным, водитель Chery Tiggo врезался в Audi, которая по инерции продолжила движение и врезалась в Mazda. Виновник аварии покинул место происшествия, но на пересечении улиц Шевченко и Краснодарской врезался в бордюр, повредил колесо и был вынужден бросить машину. Мужчина убежал.

По словам очевидцев, выложивших в соцсети видео с места ДТП, бежал он так быстро, что бросил на проезжей части свои шлепанцы.

Спустя некоторое время полицейские установили личность скрывшегося участника ДТП. Им оказался 28-летний житель Тульской области. Молодого человека задержали на одной из улиц города-курорта.

В беседе с полицейскими нарушитесь пояснил, что это было его первое ДТП, он испугался и уехал с места происшествия. После потерял управление, врезался в бордюр и решил убежать.

На молодого человека составили два административных протокола. Автомобиль отправили на спецстоянку. Анапский городской суд лишил нарушителя права управления транспортными средствами на два года — по году за каждый составленный административный материал, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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