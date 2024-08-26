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Пьяный лихач на квадроцикле снес дорожное ограждение, уходя от погони на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-lihach-na-kvadrotsikle-snes-dorozhnoe-ograzhdenie-uhodya-ot-pogoni-na-kubani
Пьяный лихач на квадроцикле снес дорожное ограждение, уходя от погони на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Квадроцикл, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, полицейские заметили на дороге в поселке Абрау-Дюрсо.

Требование правоохранителей остановиться мужчина проигнорировал и лишь прибавил скорость. Полицейские отправились в погоню. Водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в леерное ограждение дороги.

Нарушителя задержали. У 37-летнего мужчины имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования на месте он отказался.

На него завели восемь административных материалов, в том числе за повреждение дорожного ограждения. Мужчину доставили в наркологический диспансер для прохождения медосвидетельствования, а квадроцикл отправили на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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