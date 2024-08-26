Четыре человека погибли в ДТП на выходных из-за выезда на встречку на Кубани

Сотрудники Госавтоинспекции с 23 по 25 августа зафиксировали на дорогах Кубани 57 аварий, в которых 4 человека погибли, еще 79 получили травмы.

В том числе произошло 10 аварий с наездом на пешеходов, в которых 10 человек получили травмы.

Из-за превышения скорости произошло 9 аварий, в них пострадали 11 человек. Из-за выезда на встречку произошло 10 ДТП, в них четыре человека погибли, еще 19 — получили травмы.

Так, одно из ДТП на встречной произошло 24 августа около 14:00 в районе 20 км трассы Челбасская — Крыловская — Ленинградская».

По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла Honda без прав при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Peugeot, который поворачивал налево. В результате аварии водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи от полученных травм, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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