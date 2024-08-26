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Школьник погиб в необычном ДТП по вине пьяного водителя в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/malchik-pogib-v-dtp-na-polevoj-doroge-v-krasnodarskom-krae
Школьник погиб в необычном ДТП по вине пьяного водителя в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 25 августа в 13:45 в Славянском районе.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 двигался по полевой дороге, соединяющей хутора Ханьков и Прикубанский, и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Toyota, которым управлял 43-летний местный житель.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 15-летний пассажир отечественной легковушки. Всех троих госпитализировали.

К сожалению, спасти жизнь мальчика не удалось. Спустя три часа он скончался в больнице от полученных травм.

Обстоятельства ДТП устанавливают. Медосвидетельствование показало, что водитель автомобиля ВАЗ находился за рулем в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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