Школьник погиб в необычном ДТП по вине пьяного водителя в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 25 августа в 13:45 в Славянском районе.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 двигался по полевой дороге, соединяющей хутора Ханьков и Прикубанский, и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Toyota, которым управлял 43-летний местный житель.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 15-летний пассажир отечественной легковушки. Всех троих госпитализировали.

К сожалению, спасти жизнь мальчика не удалось. Спустя три часа он скончался в больнице от полученных травм.

Обстоятельства ДТП устанавливают. Медосвидетельствование показало, что водитель автомобиля ВАЗ находился за рулем в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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