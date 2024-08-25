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Мужчина на электросамокате сбил 12-летнюю велосипедистку на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-na-elektrosamokate-sbil-12-letnyuyu-velosipedistku-na-kubani
Мужчина на электросамокате сбил 12-летнюю велосипедистку на Кубани
Фото t.me/tuapseGosavtoinspection

Авария произошла 23 августа в 20:00 на улице Советской в селе Георгиевское в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал на электросамокате со стороны улицы Олимпийской в сторону улицы Ленина, не выбрал безопасную скорость и  12-летнюю девочку, которая ехала на электровелосипеде.

В результате ДТП девочка получила травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Туапсинского района в Telegram.

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