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Девочку на электросамокате сбила машина на перекрестке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devochku-na-elektrosamokate-sbila-mashina-na-perekrestke-v-sochi
Девочку на электросамокате сбила машина на перекрестке в Сочи
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 20 августа в 17:40 на улице Павлова в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 14-летняя девочка ехала на электросамокате и на перекрестке не уступила дорогу автомобилю «Лада Гранта», которым управлял 25-летний водитель. Произошло столкновение.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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