Школьника на электросамокате сбила машина в Новороссийске

Авария произошла 20 августа в 1:15 на проспекте Ленина.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota поворачивал направо и сбил 14-летнего подростка, который ехал на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток получил травму. После осмотра медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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