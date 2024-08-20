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Школьника на электросамокате сбила машина в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnika-na-elektrosamokate-sbila-mashina-v-novorossijske
Школьника на электросамокате сбила машина в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Авария произошла 20 августа в 1:15 на проспекте Ленина.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota поворачивал направо и сбил 14-летнего подростка, который ехал на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток получил травму. После осмотра медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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