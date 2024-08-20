Школьника на электросамокате сбила машина в Новороссийске
Происшествия
20.08.2024 16:03
Авария произошла 20 августа в 1:15 на проспекте Ленина.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota поворачивал направо и сбил 14-летнего подростка, который ехал на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП подросток получил травму. После осмотра медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
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