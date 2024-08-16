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Школьник на электросамокате сбил 5-летнего ребенка в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnik-na-elektrosamokate-sbil-5-letnego-rebenka-v-sochi
Школьник на электросамокате сбил 5-летнего ребенка в Сочи
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 15 августа в 15:30 на улице Несербской в Центральном районе города-курорта.

По предварительным данным, 15-летний водитель электросамоката наехал на 5-летнего ребенка, который шел с родителями по проезжей части дороги.

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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