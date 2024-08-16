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Электросамокатчик сбил 94-летнюю женщину на дороге в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrosamokatchik-sbil-94-letnyuyu-zhenshhinu-na-doroge-v-sochi
Электросамокатчик сбил 94-летнюю женщину на дороге в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла днем 15 августа около 8:40 на улице Донской.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, 94-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, в этот момент ее сбил электросамокат. Пенсионерка получила травмы.

По данному факту следственный отдел по Центральному району Сочи начал проводить доследственную проверку. Следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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