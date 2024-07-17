Уголовное дело возбудили после наезда самокатчиков на девочку в Новороссийске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, двое несовершеннолетних на электросамокате сбили 10-летнюю девочку.

Следователи изымают записи камер видеонаблюдения, устанавливают очевидцев и лиц, управлявших самокатом. Чтобы установить тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Руководитель краевого ведомства Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего, ход расследования находится под контролем СК, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 июля около 21:00 двое подростков 13–15 лет ехали на одном самокате по пешеходной зоне и сбили девочку. От сильного удара пострадавшую протащило лицом по асфальту. У нее остались ссадины на ребрах, руках, ногах и лице. Подростки после ДТП с места происшествия скрылись.