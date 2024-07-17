Парни на самокате сбили и протащили лицом по асфальту девочку в Новороссийске

О происшествии на набережной города-героя сообщили накануне в соцсетях.

По словам очевидцев, 16 июля в районе 21:00 двое подростков 13–15 лет ехали на одном самокате по пешеходной зоне и сбили девочку 10 лет. От сильного удара ее протащило лицом по асфальту. У ребенка остались ссадины на ребрах, руках, ногах и лице.

После ДТП подростки скрылись с места происшествия. В полиции Новороссийска проводят проверку по данному факту.

«Данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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