Полностью запретить передвижения электросамокатов по городу предложили в Госдуме

Об этом 16 июля в своих соцсетях сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он открыл опрос среди подписчиков.

Съемочная группа «Фактов» решила узнать у жителей Краснодара, как они относятся к инициативе.

― Я боюсь самокатов очень сильно. Считаю, что это травмоопасно и для прохожих, и для тех, кто ездит.

― Мне нравится такая инициатива.

― Будет тяжело, но мы справимся.

― Если сделать им отдельные дорожки, правила изменить, тогда не нужно запрещать.

― Не стоит запрещать, думаю, нужно ужесточить их использование.

Госдума 10 июля в первом чтении приняла закон о штрафах при управлении средствами индивидуальной мобильности, среди которых и самокаты.

Например, за превышение скорости на 5-10 км/ч придется заплатить от 500 до 800 рублей, за превышение до 15 км/ч штраф ― до 2,5 тыс. рублей. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф может достигать 5 тыс. рублей.

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