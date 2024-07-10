С начала года число ДТП с электросамокатами на Кубани выросло почти в два раза

За первые шесть месяцев текущего года в Краснодарском крае зафиксировали 86 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.

Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате ДТП с электросамокатами в регионе один человек погиб и еще 88 получили травмы.

Жителям и гостям региона напомнили, что водители средств индивидуальной мобильности — самые уязвимые участники дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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