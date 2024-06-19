Создать в России электросамокатную полицию предложили в Госдуме

Новое подразделение могло бы работать по аналогии с действующей туристической или водной полицией.

С инициативой создать электросамокатную полицию выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, это необходимо для контроля за соблюдением ПДД водителями средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

Соответствующее обращение парламентарий направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

«Прошу вас оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов («электросамокатную полицию») и в случае ее одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России», — говорится в сообщении.

Вице-спикер Госдумы добавил, что такое спецподразделение сможет оперативно реагировать и штрафовать самокатчиков, которые превышают скорость, игнорируют светофоры и дорожную разметку, а также водят в нетрезвом виде и оставляют самокаты где попало, сообщает ТАСС.

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