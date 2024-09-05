Четыре человека пострадали в аварии с троллейбусом в Краснодаре

ДТП с участием троллейбуса № 12 и легковушки на пересечении улиц Кузнечной и Ломоносова произошло 5 сентября около 13:00.

По предварительным данным, 18-летняя местная жительница на Hyundai двигалась по улице Ломоносова, со стороны улицы Буденного в сторону Северной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Кузнечной она допустила столкновение с троллейбусом, двигавшимся по главной дороге, со стороны улицы Садовой в сторону улицы Володарского.

От удара троллейбус изменил направление движения, врезался в бордюр, металлическое ограждение, а после врезался в железобетонную опору ЛЭП и дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека. По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Пострадали водитель и пассажир троллейбуса, а также водитель и пассажир легкового авто, сообщает МУП «КТТУ».

В настоящее время им оказывают медпомощь на месте происшествия. Также произошел обрыв контактной линии троллейбуса. Она обесточена, на месте работают специалисты, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы сообщали, что у троллейбуса оборваны провода, а легковушка получила серьезные повреждения передней части. Из-за аварии остановилось движение троллейбусов маршрута № 12.