Уголовное дело возбудили на мужчину, распылившего баллончик в школе Анапы

Конфликт произошел 16 сентября в помещении одной из школ на улице Ленина.

В ходе ссоры 49-летний местный житель несколько раз ударил другого мужчину в тело, а после распылил перцовый баллончик ему в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Рядом были участники лицея, однако никто из них не пострадал, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого доставили к следователю, с ним проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу в Анапе эвакуировали из-за драки отца и отчима одного из учеников. Одному ребенку потребовалась помощь медиков. Нападавшего задержали.