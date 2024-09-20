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Уголовное дело возбудили на мужчину, распылившего баллончик в школе Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-vozbudili-na-muzhchinu-raspylivshego-ballonchik-v-shkole-anapy
Уголовное дело возбудили на мужчину, распылившего баллончик в школе Анапы
Фото t.me/mvd_23

Конфликт произошел 16 сентября в помещении одной из школ на улице Ленина.

В ходе ссоры 49-летний местный житель несколько раз ударил другого мужчину в тело, а после распылил перцовый баллончик ему в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Рядом были участники лицея, однако никто из них не пострадал, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого доставили к следователю, с ним проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу в Анапе эвакуировали из-за драки отца и отчима одного из учеников. Одному ребенку потребовалась помощь медиков. Нападавшего задержали.

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