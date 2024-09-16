Семейная драма: школу в Анапе эвакуировали из-за драки отца и отчима ученика

В полицию Анапы поступило сообщение об эвакуации детей в одной из школ города.

Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что в школе произошел конфликт между отцом и отчимом ребенка. В результате один из мужчин распылил перцовый баллончик в помещении образовательного учреждения.

Детей и педагогов эвакуировали. Одному ребенку потребовалась помощь медиков.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

По словам очевидцев в соцсетях, инцидент произошел в средней школе №7 на улице Ленина.

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