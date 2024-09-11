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В Ейске эвакуировали 1,2 тыс. школьников из-за ложного сообщения о минировании

Происшествия
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В Ейске эвакуировали 1,2 тыс. школьников из-за ложного сообщения о минировании
Фото t.me/baraholka_yeysk

Анонимный звонок о минировании 11 сентября около 10:00 поступил на телефон приемной школы № 7.

Руководство школы вызвало на место все службы реагирования, из здания эвакуировали 1,2 тыс. учащихся и персонала.

Прибывшие в школу полицейские, росгвардейцы и кинологи осмотрели учреждение и проверили все помещения. Информация о минировании не подтвердилась, звонок оказался ложным.

«В настоящее время занятия в образовательном учреждении проходят в штатном режиме. Полиция будет проводить расследование», — написал глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.

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