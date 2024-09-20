В Анапе задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в школе

Инцидент произошел днем 16 сентября в школе №7 Анапы на улице Ленина.

По данным полиции, 49-летний отец одной из учениц пришел в школу, чтобы забрать дочь после уроков. При этом мужчина был в разводе с ее матерью. В здании школы мужчина встретил отчима своей дочери. Между мужчинами произошел словесный конфликт, во время которого отец девочки распылил в сторону оппонента перцовый баллончик, а затем скрылся с места происшествия. Девочка осталась с отчимом. Всех учеников и учителей пришлось эвакуировать из здания.

По факту произошедшего начали проводить проверку. Участковые полиции нашли и задержали распылившего баллончик мужчину в пригороде города, его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По итогам проверки примут законное процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу в Анапе эвакуировали из-за драки отца и отчима одного из учеников. Одному ребенку потребовалась помощь медиков.