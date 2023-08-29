Ударившему подростка в маршрутке Новороссийска мужчине суд дал год условно 

Инцидент произошел 8 марта этого года. Приговор в августе вынес Октябрьский районный суд Новороссийска.

По данным суда, 43-летний мужчина ехал в маршрутке по улице Бирюзова и из-за малозначительного повода схватил незнакомого 16-летнего подростка за воротник куртки и дважды ударил кулаками по лицу.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Суд назначил подсудимому 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.