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Ударившему подростка в маршрутке Новороссийска мужчине суд дал год условно 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/udarivshemu-podrostka-v-marshrutke-novorossijska-muzhchine-sud-dal-god-uslovno
Фото t.me/opskuban

Инцидент произошел 8 марта этого года. Приговор в августе вынес Октябрьский районный суд Новороссийска.

По данным суда, 43-летний мужчина ехал в маршрутке по улице Бирюзова и из-за малозначительного повода схватил незнакомого 16-летнего подростка за воротник куртки и дважды ударил кулаками по лицу.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Суд назначил подсудимому 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил подростка в маршрутке из-за того, что тот не уступил женщине место. По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно, а подросток сидел в наушниках. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мужчина начал дергать школьника за куртку, а потом несколько раз ударил кулаком по лицу. У школьника остались синяки и выбит зуб. Возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Расследование вел СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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