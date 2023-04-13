Мужчину, избившего подростка в маршрутке, будут судить в Новороссийске
Преступление произошло 8 марта на улице Бирюзова. Следователи завершили расследование уголовного дела, собрали достаточное количество доказательств и направили его для рассмотрения в суд.
По версии следствия, 43-летний мужчина в маршрутке грубо нарушил общественный порядок и не менее двух раз ударил кулаками по лицу незнакомого 16-летнего подростка из-за незначительного повода, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также захотел загладить причиненный несовершеннолетнему ущерб.
Возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место. Он накинулся на подростка, который сидел в наушниках, начал дергать школьника за куртку, а потом несколько раз ударил кулаком по лицу. У пострадавшего остались синяки и выбит зуб.
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