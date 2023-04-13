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Мужчину, избившего подростка в маршрутке, будут судить в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-izbivshego-podrostka-v-marshrutke-budut-sudit-v-novorossijske
Мужчину, избившего подростка в маршрутке, будут судить в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 8 марта на улице Бирюзова. Следователи завершили расследование уголовного дела, собрали достаточное количество доказательств и направили его для рассмотрения в суд.

По версии следствия, 43-летний мужчина в маршрутке грубо нарушил общественный порядок и не менее двух раз ударил кулаками по лицу незнакомого 16-летнего подростка из-за незначительного повода, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также захотел загладить причиненный несовершеннолетнему ущерб.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место. Он накинулся на подростка, который сидел в наушниках, начал дергать школьника за куртку, а потом несколько раз ударил кулаком по лицу. У пострадавшего остались синяки и выбит зуб.

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